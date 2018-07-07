Новости дня
13:39 | 9.07.2018
Ритуальные службы советуют пользоваться услугами проверенных компаний
Видеотрансляция
Ярким примером этого является «прозрачность» работы ритуальной службы Ritual.ru, внедрившей онлайн трансляцию деятельности компании. Здесь вам предложат ассортимент имеющихся в наличии на складе гробов, крестов, венков, других траурных принадлежностей и аксессуаров, дадут советы по выбору плана захоронения, другим вопросам.
Вы будете знать точные цены на ритуальные товары, расценки на каждый вид услуг, ознакомитесь с наличием специальных траурных катафалков и дополнительного вида транспорта для перевозки людей, желающих проводить в последний путь умершего. Ознакомившись с выставочным залом, депом погрузки заказов, работой похоронных команд и другими услугами, клиент сможет сориентироваться в том, что ему нужно.
Смотреть такое «кино» не всегда приятно, но это – жизненно необходимые вещи, которые рано или поздно касаются каждого человека. Многие люди, которые трезво смотрят на реальность, благодарны сервису Ritual.ru за возможность оценить ситуацию преждевременно.
Задачи
Прямая онлайн-трансляция решает задачи, связанные с:
● информированием москвичей в таком деликатном деле, как захоронение;
● «прозрачностью» деятельности городской муниципальной службы Ritual.ru;
● правильным выбором ритуального агентства;
● предостережением граждан в том, что на их горе могут наживаться черные агенты и случайные компании.
Нельзя доверяться мелким ритуальным фирмам без материальной базы
Видеотрансляция от Ritual.ru – первая в России ритуальная служба, наблюдающая за своей работой. Каждый месяц примерно в 10 000 московских семей происходят похороны. Большое количество горюющих родственников в минуты утраты обращаются к черным агентам, нечестным компаниям без материальной базы и профессионального коллектива. Эти однодневные фирмы пользуются услугами развитых компаний, получая за это свои «барыши», но не всегда успевают выполнять свои обещания. Им нельзя доверять проводы в последний путь близкого человека.
Муниципальная служба Ritual.ru и дальше будет внедрять новые технологии и демонстрировать открытость деятельности. Москвичи должны знать, за что они платят, провожая умерших в последний путь. Им следует знать о:
● правах граждан на пособие, включая социальные похороны за счет городского бюджета;
● безопасности похорон любого вида.
Преимущества муниципальной ритуальной службы
В Ritual.ru все делается для блага потребителей. Преимущества этой компании:
● достаточная материально-техническая база;
● квалифицированный персонал;
● установленные расценки;
● оперативность;
● честность, надежность.
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© «Вечерние Ведомости»
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