В Приморье остановили груз с 20 тоннами сушеной рыбы для Екатеринбурга

13:48 | 9.07.2018

на-диету.рф

В Приморье не допустили ввоз 20 тонн сушеной рыбы и морепродуктов из Китая. Груз поступил в торговый порт Владивостока, но специалисты выявили нарушения при оформлении ветеринарного сертификата.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, продукция предназначалась для дальнейшей отправки в Екатеринбург. Груз готовы принять после устранения всех нарушений.