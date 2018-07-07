Уралвагонзавод запустит серийное производство инновационного трамвая

12:47 | 9.07.2018

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» представила на «Иннопроме-2018» в Екатеринбурге инновационную модель трамвая - 71-415. Запустить серийное производство планируется в этом году, передает ТАСС.



- Мы возобновили проекты, ведем научные и опытно-конструкторские разработки. Трамвай 71-415, проект которого в свое время был законсервирован, готов, в декабре он выйдет на линию. В августе пойдет на сертификацию, после всех испытаний в декабре он будет готов к поставкам на линию, - сказал заместитель гендиректора по гражданской продукции УВЗ Борис Мягков.



Екатеринбург уже закупил 63 трамвая, что, конечно, недостаточно для мегаполиса. По словам руководителя «Уралтрансмаша» Владимира Городилова, необходима государственная программа по замене парка электротранспорта.



- В России ежегодная потребность в трамваях - около 5 тыс. единиц, а производится от 300 до 500 вагонов, - передает слова Городилова Накануне.RU.