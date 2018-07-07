Минувшей ночью в Первоуральске сгорела Toyota Carina. Сообщение о возгорании автомобиля на улице Советской поступило на пульт МЧС в 01:16. К месту пожара выехали 2 единицы техники и 6 человек личного состава. И несмотря на то, что пожарным потребовалось лишь две минуты, чтобы потушить автомобиль, Toyota выгорела практически полностью.