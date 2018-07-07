В Екатеринбурге пьяный гонщик снёс забор и оставил пассажира без зубов

09:25 | 9.07.2018

Фото: Лёся Макарова, группа «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Вечером 8 июля в Екатеринбурге на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Победы произошло ДТП, об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».



«Водитель был пьяный, врезались в забор, пассажир остался без зубов», — констатировал автор поста.



Судя по фотографиям, опубликованным в группе, серьёзные повреждения получили забор и машина. И хотя стоящий рядом с машиной мужчина (на фото) весело улыбался, тем не менее на место аварии приезжала скорая. Пострадавший в ДТП 22-летний молодой человек, судя по всему тот самый оставшийся без зубов пассажир, был госпитализирован в ГКБ № 23 с черепно-мозговой травмой.