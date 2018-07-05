Свердловские единороссы выбрали кандидатов в гордуму Екатеринбурга

13:01 | 7.07.2018

newsler.ru

Сегодня на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» утвердили список кандидатов, которые пойдут от партии на выборы в Екатеринбургскую городскую думу.



В утвержденном списке кандидатов оказалось 72 человека, из них 18 будут избираться по одномандатным округам, остальные – по спискам. Из них 55 % – члены партии, 11 % – сторонники, оставшиеся 36 % – беспартийные. При этом общемуниципальная тройка лидеров уже известна по результатам праймериз: советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин, вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков и сопредседатель свердловского ОНФ Анастасия Немец.



На мероприятии также присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который отметил, что предвыборная программа партии должна учитывать задачи, поставленные в программе «Пятилетка развития».



Напомним, выборы в гордуму состоятся 9 сентября 2018 года.