Екатеринбуржцам обещают жаркие выходные с дождями и грозами

16:51 | 6.07.2018

euromag.ru

В эти выходные екатеринбуржцев снова ждет жаркая погода. Завтра, 7 июля, синоптики обещают +27…+29 градусов, в воскресенье - +23…+25 градусов.



В ночь на субботу ожидается кратковременный дождь с грозой, днем – без существенных осадков. 8 июля также пройдет дождь с грозой.



Напомним, что в Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение.