Екатеринбургские автобусники, оштрафованные за рекламу «мужского салона», более полугода не оплачивали медосмотр водителей

09:59 | 6.07.2018

В Екатеринбурге ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» более полугода не оплачивало задолженность в размере 1,4 миллиона рублей клинико-диагностическому центру «Консилиум» за осмотры сотрудников предприятия, проведенные ещё в октябре и декабре 2017 года.



Только спустя семь месяцев, после того как прокуратура внесла представление в адрес генерального директора муниципального предприятия с требованием устранить нарушение, автотранспортники полностью погасили долг.



Стоит отметить, что только за эту неделю руководство МУПа получает второе предупреждение от надзорных органов. Так, буквально на днях предприятие и его руководство были оштрафованы за рекламу «мужского салона», размещённую на автобусе.