На ремонт екатеринбургских дорог выделено 1, 4 миллиарда рублей

23:39 | 5.07.2018

gorodkirov.ru

В Екатеринбурге в этом году запланировано отремонтировать 41 участок улично-дорожной сети, на что выделено почти 1, 4 миллиарда рублей. Общая площадь дорог, которые должны отремонтировать, составляет 870 тысяч квадратных метров.



По словам замглавы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Архипова, в настоящий момент закончено почти 90 % асфальтирования на 31 объекте. Таким образом, общий план по асфальтированию выполнен на 54 %.