В Екатеринбурге от ударов молний загорелась водонапорная башня и выведена из строя трансформаторная подстанция в «Ельцин Центре»

12:01 | 5.07.2018

Фото: E1.ru

Вчера вечером в Екатеринбурге от удара молнии загорелась водонапорная башня, расположенная на территории военного городка на Вторчермете. Сообщения об этом, подкреплённые фотографиями, появились в социальных сетях.



Как сообщил портал E1.ru, башню потушили достаточно быстро, поливая её водой из-за забора.



А в «Ельцин Центре» в результате удара молнии вышла из строя трансформаторная подстанция, соответственно было нарушено электроснабжение. По причине этого был прерван специальный премьерный показ фильма «Пылающий». Электроснабжение было восстановлено буквально за 10 минут, показ фильма продолжился, об этом сегодня сообщило Радио СИ.