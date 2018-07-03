Водоканал назвал район Екатеринбурга с самой лучшей питьевой водой

11:22 | 5.07.2018

1tulatv.ru

Екатеринбургский Водоканал определил качество питьевой воды в распределительных сетях города. В июне самые лучшие показатели зафиксированы в Верх-Исетском районе.



— Качество питьевой воды определяют по 80 показателям, ежесуточно для исследований отбирают более 2500 проб. Специалисты изучают качество воды в поверхностных и подземных источниках, в процессе водоподготовки, перед выходом в распределительную сеть и в контрольных точках распределительной сети, — рассказали в пресс-службе Водоканала.



Результаты исследований используются для корректировки процесса водоподготовки.



Отметим, что Водоканал контролирует качество воды только до ввода в дом. На ее качество также влияет состояние внутридомовых сетей.