В Верхней Пышме трое мужчин на глазах у прохожих убили четвёртого

09:38 | 5.07.2018

Фото: yugopolis.ru

Вчера, 4 июля, в Верхней Пышме возле магазина «Красное и белое», расположенного по адресу Кривоусова, 18, драка, возникшая между несколькими мужчинами, закончилась смертью одного из них.



Стоит отметить, что всё происходило на глазах у массы очевидцев, но по понятным причинам никто из прохожих не предпринял попытки остановить избиение троими мужчинами четвёртого.



Как рассказал один из свидетелей произошедшей драки порталу 66.RU, громкий крик раздавался по всей улице около двадцати минут.



«Ор стоял на всю улицу минут двадцать. Никто не остановился, конечно. Били при честном народе, пока он дышать не перестал. Потом убежали», — рассказал собеседник издания.



Тело избитого до смерти человека лежало на месте происшествия около часа. Проходившие мимо люди «ходили и тыкали в него палкой», передаёт издание слова очевидцев.



Вскоре, очевидно, кто-то всё-таки сообщил, на место прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи, но помочь мужчине было уже нечем.



Правоохранительные органы комментариев по поводу инцидента не дают, как обычно обещая рассказать о случившемся либо по окончании расследования, либо после официального запроса в пресс-службу.