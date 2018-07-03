Новости дня
09:38 | 5.07.2018
Фото: yugopolis.ru
В Верхней Пышме трое мужчин на глазах у прохожих убили четвёртого
Стоит отметить, что всё происходило на глазах у массы очевидцев, но по понятным причинам никто из прохожих не предпринял попытки остановить избиение троими мужчинами четвёртого.
Как рассказал один из свидетелей произошедшей драки порталу 66.RU, громкий крик раздавался по всей улице около двадцати минут.
«Ор стоял на всю улицу минут двадцать. Никто не остановился, конечно. Били при честном народе, пока он дышать не перестал. Потом убежали», — рассказал собеседник издания.
Тело избитого до смерти человека лежало на месте происшествия около часа. Проходившие мимо люди «ходили и тыкали в него палкой», передаёт издание слова очевидцев.
Вскоре, очевидно, кто-то всё-таки сообщил, на место прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи, но помочь мужчине было уже нечем.
Правоохранительные органы комментариев по поводу инцидента не дают, как обычно обещая рассказать о случившемся либо по окончании расследования, либо после официального запроса в пресс-службу.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:00 | 5.07.2018
Пьяная девушка на Lexus устроила ДТП на ВИЗе
12:55 | 5.07.2018
На пермской эспланаде появятся смотровая и детская площадки: озвучены результаты голосования пермяков
12:42 | 5.07.2018
На озере Медвежье в Зауралье пройдет один из этапов Всероссийского экстремального чемпионата «Здоровый как Лось»
12:01 | 5.07.2018
В Екатеринбурге от ударов молний загорелась водонапорная башня и выведена из строя трансформаторная подстанция в «Ельцин Центре»
12:00 | 5.07.2018
Прокуратура Екатеринбурга добилась выплаты зарплаты работникам ООО «Жилпромстройсервис»
11:41 | 5.07.2018
Жителя Режа осудили за нападение на сотрудников ГИБДД
11:22 | 5.07.2018
Водоканал назвал район Екатеринбурга с самой лучшей питьевой водой
10:56 | 5.07.2018
Грузии выдадут задержанную в Екатеринбурге иностранку, обвиняемую в торговле людьми
10:41 | 5.07.2018
В России при заправке автомобиля летом «испаряется» до 10 % бензина
10:29 | 5.07.2018
На конкурс по выборам мэра Екатеринбурга заявился 13-й кандидат
10:12 | 5.07.2018
На Объездной дороге пробка из-за ДТП с большегрузом
09:51 | 5.07.2018
Екатеринбуржец выплатил 1,3 млн алиментов, чтобы уехать в Израиль
09:38 | 5.07.2018
В Верхней Пышме трое мужчин на глазах у прохожих убили четвёртого
20:43 | 4.07.2018
New York Times написала о памятнике клавиатуре в Екатеринбурге
20:23 | 4.07.2018
В Екатеринбурге автобусное предприятие оштрафовали за рекламу борделя на борту общественного транспорта
19:39 | 4.07.2018
Больничный беспредел: в одной из поликлиник Екатеринбурга на ребёнка упала регистрационная стойка
17:25 | 4.07.2018
Прогноз по доходам свердловского бюджета увеличен на 3,4 млрд рублей
16:59 | 4.07.2018
В воскресенье закроют трамвайное движение по улице Блюхера
16:53 | 4.07.2018
Жители Прикамья сэкономят время на сдаче анализов – создана единая краевая лаборатория
16:48 | 4.07.2018
Губернатор Пермского края возглавит Координационный совет по развитию цифровой экономики
16:41 | 4.07.2018
Венгрия примет участие в выставке «Иннопром-2018»
16:15 | 4.07.2018
Евгений Куйвашев и Андрей Козицын открыли «Кировград-Арену»
16:11 | 4.07.2018
Парк Горького приглашает пермяков на День семьи
15:49 | 4.07.2018
Четырем пермякам вручены удостоверения к почетному званию «Заслуженный артист Российской Федерации»
15:45 | 4.07.2018
Часть улицы Малышева оцепили из-за бесхозного кейса
15:28 | 4.07.2018
В Прикамье готова к сдаче дорога Култаево — Башкултаево, по которой подвозят детей в школы
15:20 | 4.07.2018
Суд обязал мэрию Кургана привести участки проспекта Голикова и улицы Мичурина в порядок
15:15 | 4.07.2018
Еще два кандидата на пост мэра Екатеринбурга подали документы в конкурсную комиссию
14:44 | 4.07.2018
Под Богдановичем произошло ДТП с участием военного КамАЗа
14:39 | 4.07.2018
Нет раковины, туалета, у персонала грязные руки. Под Курганом закрыли закусочную «Чарка» из-за антисанитарии
14:38 | 4.07.2018
Клавдия Консон: «В Пермском крае ведется очень большая работа по различным направлениям для людей пожилого возраста»
14:25 | 4.07.2018
В Перми заканчивается ремонт дороги на Южной дамбе
14:14 | 4.07.2018
На кресло мэра Екатеринбурга претендуют уже 10 человек
13:55 | 4.07.2018
Администрацию Верхней Пышмы заставили заплатить за ямы на дороге
13:34 | 4.07.2018
В Прикамье проверят испытательные лаборатории, работающие на проверке качества дорожных работ