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21:10 | 4.07.2018

special.spravedlivo.ru

Депутат Госдумы проведёт в Екатеринбурге акции несогласия с пенсионной реформой

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин решил провести в Екатеринбурге две акции против повышения пенсионного возраста. Как он рассказал на своей странице в соцсети «Одноклассники», мероприятия пройдут в формате встречи с избирателями во дворах домов на Ленина, 62/9 (сквер перед домом, в 18:30), и Софьи Ковалевской, 1 (во дворе в 20:00).

Ионин объяснил, что отказался от флагов, пикетов и лозунгов в пользу цивилизованной встречи с народом потому, что сейчас в связи с повышенными мерами безопасности есть риск попасться на глаза силовикам, которые за несанкционированные митинги могут привлечь к административной ответственности.

«Ну выйдет „Справедливая Россия“ со своими флагами, КПРФ со своими флагами, всякие Навальные — со своими. Покричим — разойдемся. А нам нужен результат!» — отмечает законодатель.

Депутат считает, что «Справедливая Россия» и другие оппозиционные партии будут голосовать против повышения пенсионного возраста, а в «Единой России» по этому вопросу нет единого мнения. На основании этого он предполагает, что есть шанс не допустить реформы.

Отметим, в связи с чемпионатом мира до 25 июля в Екатеринбурге нельзя проводить митинги — в городе действуют повышенные меры безопасности. Ранее организация «Левый фронт» пыталась согласовать акцию на одной из четырех разрешенных площадок, но Министерство общественной безопасности Свердловской области заявило, что в нужные часы все эти площадки заняты.

Напомним, пенсионная реформа предполагает увеличение трудоспособного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63 лет.

Диана Крвандо © «Вечерние Ведомости»

 


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