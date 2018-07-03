Депутат Госдумы проведёт в Екатеринбурге акции несогласия с пенсионной реформой

21:10 | 4.07.2018

special.spravedlivo.ru

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин решил провести в Екатеринбурге две акции против повышения пенсионного возраста. Как он рассказал на своей странице в соцсети «Одноклассники», мероприятия пройдут в формате встречи с избирателями во дворах домов на Ленина, 62/9 (сквер перед домом, в 18:30), и Софьи Ковалевской, 1 (во дворе в 20:00).



Ионин объяснил, что отказался от флагов, пикетов и лозунгов в пользу цивилизованной встречи с народом потому, что сейчас в связи с повышенными мерами безопасности есть риск попасться на глаза силовикам, которые за несанкционированные митинги могут привлечь к административной ответственности.



«Ну выйдет „Справедливая Россия“ со своими флагами, КПРФ со своими флагами, всякие Навальные — со своими. Покричим — разойдемся. А нам нужен результат!» — отмечает законодатель.



Депутат считает, что «Справедливая Россия» и другие оппозиционные партии будут голосовать против повышения пенсионного возраста, а в «Единой России» по этому вопросу нет единого мнения. На основании этого он предполагает, что есть шанс не допустить реформы.



Отметим, в связи с чемпионатом мира до 25 июля в Екатеринбурге нельзя проводить митинги — в городе действуют повышенные меры безопасности. Ранее организация «Левый фронт» пыталась согласовать акцию на одной из четырех разрешенных площадок, но Министерство общественной безопасности Свердловской области заявило, что в нужные часы все эти площадки заняты.



Напомним, пенсионная реформа предполагает увеличение трудоспособного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63 лет.