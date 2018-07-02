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17:25 | 4.07.2018

1tulatv.ru

Прогноз по доходам свердловского бюджета увеличен на 3,4 млрд рублей

Сегодня на заседании правительства Свердловской области утверждено увеличение доходов областного бюджета на 3,4 млрд рублей. Постановление «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» принято региональным кабмином.

По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, доходы составят 229,4 млрд рублей, расходы — 238,3 млрд рублей. Дефицит областного бюджета остается на прежнем уровне.

За счет увеличения доходов дополнительные средства направят на социальную сферу и строительство.

© «Вечерние Ведомости»

 


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