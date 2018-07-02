Прогноз по доходам свердловского бюджета увеличен на 3,4 млрд рублей

17:25 | 4.07.2018

1tulatv.ru

Сегодня на заседании правительства Свердловской области утверждено увеличение доходов областного бюджета на 3,4 млрд рублей. Постановление «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» принято региональным кабмином.



По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, доходы составят 229,4 млрд рублей, расходы — 238,3 млрд рублей. Дефицит областного бюджета остается на прежнем уровне.



За счет увеличения доходов дополнительные средства направят на социальную сферу и строительство.