В рамках фестиваля Ural Terra Jazz четыре тысячи человек выстроятся в фигуру земляники

12:59 | 4.07.2018

letanovosti.ru

Организаторы фестиваля Ural Terra Jazz, который пройдет 4 августа в Камышлове, планируют войти в Книгу рекордов России. Для этого придумана акция «Мегаземляника»: предполагается, что порядка четырех тысяч человек выстроятся в гигантскую фигуру земляники.



Фестиваль приурочен ко Дню города. На нем выступят российские и зарубежные джазовые исполнители. Также запланированы фестиваль декоративно-прикладного искусства и гастрономии «Земляничный джем» и фестиваль скульптур из песка Kamyshlov-art-Sand.