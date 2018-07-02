Не спросив мнения жителей, мэрия переименовала остановку «Кинотеатр «Темп»

18:15 | 3.07.2018

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, со ссылкой на вице-мэра столицы Урала Сергея Тушина, опубликовал у себя на странице в социальной сети Facebook информацию о переименовании остановки общественного транспорта «Кинотеатр «Темп», что находится на перекрестке улиц 40 лет Октября и 22-го Партсъезда. В скором времени, по замыслу чиновников мэрии, остановка будет называться «Хмелева».



«Решение, как обычно, муниципальные управленцы приняли единолично. Сами сгубили бывший кинотеатр, отказавшись признавать памятником, сами «списали» под стройку, сами «выкорчевывают» память о «Темпе». Манкурты. Иначе и не выразиться», — написал у себя на странице депутат Госдумы.



Кроме того, Альшевских обратился к жителям района с вопросом, одобряют ли они действия чиновников администрации города, которые не потрудились, хотя бы ради приличия, спросить у горожан их мнение по поводу переименования остановки.



Напомним, снос кинотеатра «Темп» на Уралмаше состоялся 24 марта. А незадолго до этого историки обратились в управление госохраны объектов культурного наследия с просьбой признать здание кинотеатра памятником архитектуры. Ответом на просьбу был снос здания, а в управлении той самой госохраны объектов культурного наследия заявили, что никаких нарушений в сносе здания нет. И действительно, по закону всё правильно: охранных грамот у здания нет, принадлежит муниципалитету, а муниципалитет, как собственник, что хочет, то и делает со своей собственностью.



Интересен ещё один факт: снесли кинотеатр в один день со сносом недостроенной телебашни. А вот там некоторые депутаты городской думы, близкие к администрации города, устраивали истерики с массовыми акциями протеста против сноса ставшего опасным недостроя. Башня простояла без должного ухода и обслуживания с 1991 года.