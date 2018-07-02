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17:25 | 3.07.2018
Уральцы, пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве, получили автомобили
Напомним, что по закону граждане, пострадавшие на производстве, имеют право на получение машины каждые семь лет. Транспортные средства производятся в зависимости от индивидуальных особенностей здоровья его владельца.
Пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний обеспечиваются автомобилями с 2000 года. Кроме того, Фонд компенсирует расходы на горюче-смазочные материалы и текущий ремонт.
© «Вечерние Ведомости»
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