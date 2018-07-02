Уральцы, пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве, получили автомобили

17:25 | 3.07.2018

Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации вручило ключи от новых автомобилей LADA Granta уральцам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве. Получателями стали пять человек: жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова и Талицкого района. На приобретение транспортных средств свердловским региональным отделением Фонда было направлено около 2,5 миллионов рублей.



Напомним, что по закону граждане, пострадавшие на производстве, имеют право на получение машины каждые семь лет. Транспортные средства производятся в зависимости от индивидуальных особенностей здоровья его владельца.



Пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний обеспечиваются автомобилями с 2000 года. Кроме того, Фонд компенсирует расходы на горюче-смазочные материалы и текущий ремонт.