В Ивделе сотрудника прокуратуры обвинили в непристойном поведении

15:06 | 3.07.2018

В Свердловской области сотрудника прокуратуры обвиняют в недостойном поведении и оскорблении девушки. Как стало известно veved.ru, в минувшее воскресенье, 1 июля, в полицию Ивделя поступило заявление (КУСП № 2188) от местной предпринимательницы Марии Быковой – владелицы службы по доставке еды.



Около 16:00 в службу доставки позвонил мужчина и заказал на адрес ул. Трошева, 37 две порции свиной отбивной с помидорами, две порции риса с овощами, мясо по-русски и 4 бутылки пива «Балтика №7». Сумма заказа составила 1200 рублей. Так как свободного курьера не было, Мария поехала на своей машине. Что происходило дальше, она описывает в своем заявлении.



«За заказом вышел не вполне трезвый мужчина средних лет. Ничего не объясняя, он запрыгнул ко мне в машину на правое переднее сидение, достал служебное удостоверение, начал им тыкать и сказал мне, чтоб я его везла на другой адрес, так как с собой не было денег. Когда я поехала до автостанции, он начал объяснять мне кто он такой», – пишет девушка.



«У меня в этой жизни есть всё! Много денег, машин и квартир, а ты полная дура, если не твои родители, ты была бы никто и ни что», – цитирует Мария клиента, отмечая, что тем самым он унизил её честь и достоинство.



«Затем начал оскорблять моих родителей, конкретно моего отца называя казнокрадом», – указывает Мария в заявлении (добавим, что отец девушки не имеет никакого отношения к муниципальной или государственной службе, а соответственно и не может быть причастен к хищениям бюджетных средств).



Доехав до места, мужчина рассчитался по безналу, и потребовал отвезти его обратно на Трошева 37.



«Подъехав к прежнему адресу, он не хотел выходить из машины, хватал меня за руку, пытаясь заставить меня слушать его пьяный бред. Выйдя из машины он вновь оскорбил меня словом дура, я была расстроена», – продолжает описывать историю Мария.



По её данным, клиентом являлся начальник отдела по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры Ивделя Александр Ланинкин. Его фамилия значится на кассовом чеке, который был получен при оплате заказа картой «Сбербанка».



«Считаю, что такое поведение является следствием безнаказанности и превышением своего служебного положения. Такое поведение должностного лица не допустимо, своими действиями он позорит не только честь мундира, но и государственных служащих», – считает Мария, которая просит правоохранительные органы разобраться и принять соответствующие меры по отношению к прокурорскому работнику.



В пресс-службе прокуратуры Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.