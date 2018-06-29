Под Екатеринбургом на полигоне уничтожили 1,7 тонн яблок

14:28 | 3.07.2018

Накануне в результате рейдового мероприятия на плодоовощной базе г. Екатеринбурга сотрудниками контрольно-надзорных органов выявлена партия свежих яблок массой 1 700 килограмм без документов, подтверждающих происхождение и карантинное фитосанитарное состояние. На упаковочной таре отсутствовала маркировка.



В соответствии с законодательством Российской Федерации продукция была изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов путем смешивания с землей, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



В ведомстве также отмечают, что в рейде принимали участие сотрудники Свердловской транспортной прокуратуры, Уральской оперативной таможни и Екатеринбургской таможни. Мероприятие проводилось с целью предупреждения, выявления и пресечения оборота и реализации запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции.