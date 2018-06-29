Екатеринбургские депутаты отказались сокращать штат помощников

14:26 | 3.07.2018

Сегодня, 3 июля, депутаты думы Екатеринбурга отказались сокращать число своих оплачиваемых помощников. С данной инициативой выступил депутат Дмитрий Сергин. Он предложил ограничить число помощников до пяти человек, и работу только одного из них оплачивать из бюджета.



Инициативу Сергина поддержал врип председателя гордумы Виктор Тестов, но не поддержало большинство депутатов. В итоге за сокращение помощников проголосовало всего семь депутатов из присутствовавших 25.



Отметим, что сейчас депутаты могут иметь по семь помощников. То есть на 36 депутатов максимально предусмотрено 252 помощника.