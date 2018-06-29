В дни ЧМ пассажиропоток Кольцово вырос на 19 %

12:43 | 3.07.2018

Во время матчей чемпионата мира по футболу екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 429 409 пассажиров, это на 19 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (с 12 по 30 июня).



— Рекордный суточный пассажиропоток был зафиксирован 27 июня. В день матча сборных Швеции и Мексики аэропорт Кольцово обслужил 28 066 человек. Всего же в дни мундиаля максимальный показатель суточного пассажиропотока обновлялся трижды, — рассказали в пресс-службе Кольцово.



Зафиксирован рост трафика со всеми городами — организаторами ЧМ: Москвой (+40 % к аналогичному периоду прошлого года), Санкт-Петербургом (+22 %), Сочи (+1 %), Самарой (+92 %), Ростовом (в 5,5 раза), Калининградом (обслужен 1 151 человек, новый маршрут), Казанью (+126 %), Нижним Новгородом (+11 %), Саранском (939 человек, новый маршрут), Волгоградом (271 человек, новый маршрут).