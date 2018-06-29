Победа над Испанией сплотила россиян в самую большую фан-зону в мире

11:25 | 3.07.2018

Победа сборной России над Испанией установила абсолютный рекорд по нагрузке на сеть и превратила всю страну в самую большую фан-зону в мире. Основное время, дополнительные таймы и серия пенальти матча Россия — Испания установили рекорд как на стадионе, где зрители прокачали 4650 Гб, что больше в несколько раз средних показателей других матчей мундиаля, так и по всей стране: сеть «МегаФона» выдержала нагрузку, на 20 % превышающую объёмы самого ответственного по традиции события в году — новогодней ночи.



Гол Дзюбы, дополнительные таймы и серия пенальти с движением волшебной ноги Акинфеева стали апогеями мобильного боления россиян по всей стране. Именно на эти моменты пришлись пики нагрузки в «Лужниках», в официальных фан-зонах и на всех мобильных устройствах с сим-картами «МегаФона». В зависимости от региона объём трафика передачи данных увеличивался до 40 % по сравнению с самым загруженным временем в году — первыми 30 минутами 1 января, когда все поздравляют друг друга с Новым годом.



«Наша инфраструктура вчера выдержала нагрузки, превышающие показатели, характерные для национальных праздников и массовых гуляний. При этом 90 % всего трафика на стадионе и в фан-зонах пришлось на 4G, что позволило без проблем пользоваться мобильным интернетом на максимальных скоростях даже в таких экстремальных условиях. В «Лужниках» при заполненных трибунах скорость в нашей сети достигала 280 Мбит/с. По сути, вчера «МегаФон» стал одной большой фан-зоной, которая на протяжении всей игры болела за наших футболистов, а потом еще на протяжении нескольких часов активно поздравляла с победой близких», — комментирует Валентин Полозенко, директор по развитию сети «МегаФона».



Справка



Госкорпорация «Ростех» назначена единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ для чемпионата мира по футболу — 2018 и Кубка Конфедераций — 2017. Реализует проект дочерняя компания «Ростеха» — «Национальный Центр Информатизации». ПАО «МегаФон» выиграло тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания сервисов мобильной и фиксированной связи.