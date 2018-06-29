В Свердловской области программа капремонта выполнена на 50 %

11:16 | 3.07.2018

26-news.ru

Программа по капремонту многоквартирных домов выполнена в Свердловской области на 50,57 %. Отремонтировано 165 фасадов и 212 подвальных помещений, заменено 579 крыш, введено в эксплуатацию 124 лифта. Комплексный ремонт выполнен в 328 домах.



Как сообщил глава регионального фонда капремонта Станислав Суханов, ужесточение условий договоров с подрядчиками, многоступенчатый контроль качества и сроков выполнения ремонтов, переход на круглогодичный цикл работ позволили выйти на принципиально новый уровень.



— Несмотря на неблагоприятные погодные условия в течение мая — начале июня и вынужденную приостановку наружных работ, капремонт в муниципалитетах региона идет уверенными темпами, в соответствии с утвержденными графиками и сроками, — отметил Станислав Суханов.