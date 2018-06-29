Фейерверк на День города обойдется Екатеринбургу в 5 млн рублей

10:58 | 3.07.2018

pirat66.ru

18 августа, в День города, в Екатеринбурге традиционно пройдет фестиваль фейерверков. В этом году на него потратят 5 млн рублей.



Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, подрядчик уже найден – им станет ООО «Организатор».



Фейерверк продлится с 22:30 до 23:00.



Напомним, что в этом году уральской столице исполняется 295 лет.