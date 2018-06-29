Чистая формальность: медикам Свердловской области увеличат оклад, но не повысят зарплату

20:45 | 2.07.2018

zelpravda.ru

Медицинским работникам Свердловской области увеличат оклады. Но вместе с этим им урежут дополнительные выплаты. Об этом стало известно из письма об изменениях в системе оплаты труда, подписанного министром здравоохранения региона Алексеем Цветковым. Постановление разослали по всем медучреждениям, подведомственным Минздраву.



В письме говорится, что размеры стимулирующих выплат для врачей должны быть снижены пропорционально увеличению оклада. При этом «руководителям учреждений предписывается осуществлять повышение окладов в пределах утвержденного фонда оплаты труда», говорится в письме. Иными словами, повышение окладов в реальности не приведет к росту зарплаты.



Обосновывая свое распоряжение, министр Цветков ссылается на собственный приказ и на постановление областного правительства от 31 мая 2018 года. В этом постановлении говорится о реализации майских указов президента Путина о повышении окладов медицинским работникам.