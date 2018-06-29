В Свердловской области от удара током погибла девушка, пытаясь спасти своего друга

20:14 | 2.07.2018

В городе Кушве Свердловской области от удара током погибла 19-летняя Яна Кашина. Девушка умерла на месте.



Сообщается, что в день трагедии компания из пятерых человек, среди которых была погибшая, забралась на подстанцию. По словам руководителя пресс-службы «МРСК Урала» Натальи Балдовой, после проникновения на подстанцию двое из пяти молодых людей забрались на опору, где и произошла трагедия. Очевидно, это и были Яна и её 24-летний друг.



Там к телу молодого человека «прилип» провод под напряжением. Девушка побежала спасать молодого человека и в попытке оттащить его получила смертоносный удар током, который отбросил её в сторону. Чудом выжившему молодому человеку диагностировали ожог 70 % поверхности тела. Сейчас медики борются за его жизнь.



В настоящее время Следственный отдел города Кушвы проводит проверку по факту несчастного случая. Как сообщил старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга, этот инцидент не имеет криминальной подоплеки.



Фото: страница Яны Кашиной во «ВКонтакте»