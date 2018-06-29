Пятым кандидатом на пост главы Екатеринбурга стал журналист

17:18 | 2.07.2018

Антон Дербенев/Facebook

На конкурс по выборам главы Екатеринбурга заявился еще один кандидат — журналист и предприниматель Антон Дербенев, об этом он сам сообщил в соцсетях.



«Решено! Подаю заявление на конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Екатеринбурга. Изучил все условия - подхожу для участия. 35, житель Екатеринбурга, не судим, огромный опыт в журналистике и управлении комм.проектами, справлюсь. И самое главное, мне не всё равно!» — написал Дербенев на своей странице в Facebook.



Сейчас Антон Дербенев занимается различными проектами, связанными с продвижением здорового образа жизни.



Напомним, что на пост главы уральской столицы также претендуют депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор кафедры прикладной экономики Технического университета УГМК Максим Котляров, секретарь регионального отделения партии «Гражданская платформа» Сергей Зыков и юрисконсульт Лариса Ладушкина.