Екатеринбуржцу, избившему инвалида в ТЦ «Алатырь», назначили штраф в 15 тысяч рублей

13:59 | 2.07.2018

fitout-asg.ru

Суд принял решение по инциденту с избиением инвалида Романа Валитова в ТЦ «Алатырь». Обвиняемому — Соловьеву А. В. — назначен штраф в 15 тысяч рублей.



«Решение будет завтра же обжаловано. Мы требуем административного ареста», — написала в Facebook юрист «Открытого права» Юлия Федотова.



Напомним, что инцидент произошел 13 мая. Мать инвалида сообщила, что на ее сына напал охранник. У пострадавшего зафиксировали ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы и повреждение связок на ноге.



По мнению матери Романа, охране не понравилось, что ее сын ходит в магазин электроники «Медиамаркт» и играет на гаджетах. В самом магазине заверили, что нападавший у них не работает.



Как позднее сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, нападавшим оказался неработающий местный житель 1985 года рождения.