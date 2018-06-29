Свердловская прокуратура выявила многочисленные нарушения в деятельности ЧОП

11:09 | 2.07.2018

app.sm-news.ru

В Свердловской области прокуратура провела проверку трудового законодательства в деятельности частных охранных предприятий и выявила многочисленные нарушения.



Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, по итогам проверок выявлено 482 нарушения. Наиболее частые из них: невыполнение обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников, несоблюдение порядка и сроков выплаты заработной платы, неисполнение нормативных требований к оформлению трудовых договоров с работниками.



Так, в отношении руководителей пяти охранных организаций Октябрьского района Екатеринбурга возбуждены административные дела по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». Здесь не проводилась специальная оценка условий труда работников, в организациях отсутствовали специалисты по охране труда, медицинские обследования работников в установленные сроки не проводились, граждане допускались к работе без обучения по охране труда.



Отметим, что медицинские обследования также не проводились в каждой из 10 проверенных охранных организаций Верх-Исетского района Екатеринбурга.



В Богдановиче выявлен факт работы охранника ООО «ЧОО «Факел» 345 часов на протяжении 17 дней без выходных. Работодателю внесено представление об устранении нарушений.



Кроме того, выявлены случаи задержки выплаты заработной платы, а также выплаты заработной платы в размере меньше МРОТ.



В Нижнем Тагиле внесено представление директору ООО «ЧОП «Фрегат-Т». На предприятии с работниками заключались трудовые договоры, в которых содержались условия, ущемляющие их права: о прекращении трудовых отношений при длительной болезни работника и отказе от выполнения трудовых обязанностей, о передаче работодателю при увольнении выданного работнику экземпляра трудового договора.



Всего по итогам проверок в суд направлен 21 иск, внесено 83 представления, возбуждено 77 административных дел.