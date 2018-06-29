В Екатеринбурге ищут перевозчика для нового маршрута «Ж/д вокзал — Ретейл-парк (Солнечный)»

10:27 | 2.07.2018

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на осуществление регулярных перевозок пассажиров по новому маршруту № 53 «Ж/д вокзал — Ретейл-парк (Солнечный)». Маршрут пройдет по Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — проспекту Ленина — Московской — 2-й Новосибирской — Лучистой — Нескучной.



Обслуживать маршрут будет 19 автобусов. В рабочие дни будет выполняться 83 рейса, в выходные — 69. Перевозчику готовы заплатить 18,3 млн рублей. Срок действия контракта — до конца 2020 года.