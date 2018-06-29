Новости дня
10:27 | 2.07.2018
В Екатеринбурге ищут перевозчика для нового маршрута «Ж/д вокзал — Ретейл-парк (Солнечный)»
Обслуживать маршрут будет 19 автобусов. В рабочие дни будет выполняться 83 рейса, в выходные — 69. Перевозчику готовы заплатить 18,3 млн рублей. Срок действия контракта — до конца 2020 года.
© «Вечерние Ведомости»
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