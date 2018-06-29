На Эльмаше грузовая ГАЗель совершила таран на перекрёстке

Минувшей ночью, около полуночи, в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Шефская и Совхозная грузовая ГАЗель протаранила стоявший на светофоре Hyundai Getz.Как рассказал водитель «корейца», увидев в зеркале заднего вида быстро приближающийся автомобиль, сделать ничего уже не успел.На пассажирском сидении Hyundai Getz находилась беременная жена водителя иномарки, её увезли на «скорой помощи» в ГКБ № 24 для осмотра. По словам мужа, чувствовала она себя нормально, но тем не менее.С места ДТП автомобиль Hyundai уехал самостоятельно, а вот ГАЗель самостоятельно передвигаться не могла, её увезли на эвакуаторе.