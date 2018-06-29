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11:03 | 1.07.2018

Фото: ИА «Ночные новости»

На Эльмаше грузовая ГАЗель совершила таран на перекрёстке

Минувшей ночью, около полуночи, в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Шефская и Совхозная грузовая ГАЗель протаранила стоявший на светофоре Hyundai Getz.

Как рассказал водитель «корейца», увидев в зеркале заднего вида быстро приближающийся автомобиль, сделать ничего уже не успел.

На пассажирском сидении Hyundai Getz находилась беременная жена водителя иномарки, её увезли на «скорой помощи» в ГКБ № 24 для осмотра. По словам мужа, чувствовала она себя нормально, но тем не менее.

С места ДТП автомобиль Hyundai уехал самостоятельно, а вот ГАЗель самостоятельно передвигаться не могла, её увезли на эвакуаторе.

На Эльмаше грузовая ГАЗель совершила таран на перекрёстке

На Эльмаше грузовая ГАЗель совершила таран на перекрёстке

На Эльмаше грузовая ГАЗель совершила таран на перекрёстке

На Эльмаше грузовая ГАЗель совершила таран на перекрёстке

© «Вечерние Ведомости»

 


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