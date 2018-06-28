Иномарка снесла киоск с мороженым в Нижнем Тагиле

Как сообщает издание TagilCity.ru, сегодня, 30 июня, примерно в 10 часов утра на Октябрьском проспекте Нижнего Тагила, в районе магазина «Монетка», иномарка снесла с «лица» города киоск с мороженым.В результате ДТП киоск разрушен, автомобиль тоже получил серьезные повреждения и, так как самостоятельно передвигаться он уже не мог, с помощью «ручной» тяги и автоэвакуатора был удалён с места происшествия.Как сообщили изданию TagilCity.ru очевидцы происшествия, за рулем иномарки была женщина.«Девушка была не одна, с молодым человеком. Оба пьяные, вроде не пострадали. Хорошо, что продавца мороженого ещё не было. Потому что иначе был бы труп. Потому что удар был сильный, разворотило весь киоск», — рассказали очевидцы ДТП ещё одному тагильскому изданию, АН «Между строк».Информация о пострадавших в ДТП уточняется, но, судя по всему, кроме киоска с мороженым и автомобиля никто не пострадал, и прав очевидец: продавцу павильона просто повезло, как, впрочем, и «рулевому» автомобиля.