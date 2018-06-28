В Екатеринбурге в ДТП пострадали ребёнок и женщина

11:12 | 30.06.2018

Фото: читатель E1.ru

Вчера поздно вечером в Екатеринбурге на Сортировке, на пересечении улицы Технической с переулком Теплоходным, произошло ДТП. По словам очевидцев, которые поделились информацией с порталом E1.RU, Lexus, двигавшийся по прямой, не вовремя заметил пытавшийся развернуться через двойную сплошную линию разметки Renault Logan и врезался в него.



По словам очевидцев, сильно пострадала девушка-пассажир, ехавшая на заднем сиденье Renault.



Также в ДТП пострадал ребёнок, о его возрасте и месте нахождения во время ДТП не сообщается. Оба пострадавших были увезены на машине скорой помощи в больницу.