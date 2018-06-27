Временные трибуны «Екатеринбург Арены» будут демонтированы только в 2019 году

19:41 | 29.06.2018

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Демонтаж дополнительных трибун на «Екатеринбург Арене» будет осуществлен только в 2019 году. Об этом СМИ сообщил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.



По словам Рапопорта, демонтаж трибун начнется только тогда, когда будут получены средства. После эти трибуны будут перевезены в другой муниципалитет, где есть футбольное поле.



До старта демонтажа стадион будет в распоряжении футбольного клуба «Урал». Без временных трибун вместимость «Екатеринбург Арены» уменьшится на 12 тысяч человек.



Напомним, в рамках ЧМ-2018 в Екатеринбурге на стадионе прошло всего четыре матча.