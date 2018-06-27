Топ-менеджеру МУП «Алапаевский горводоканал» светит срок за присвоение денег предприятия

17:46 | 29.06.2018

В Алапаевске по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств муниципального предприятия «Алапаевский горводоканал». В ходе надзорных мероприятий установлено, что один из руководителей МУП в период с января по декабрь 2015 года, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства в размере свыше 1,3 млн рублей.



В частности, им были даны в бухгалтерию устные указания о неправомерном начислении себе ежемесячных выплат стимулирующего характера, премий и вознаграждений, которые он израсходовал в личных целях.



В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере»). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.