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15:43 | 29.06.2018

В Екатеринбурге презентовали старт продаж акций китайского бизнес-гиганта

Сегодня, 29 июня, в Екатеринбурге, в отеле «Новотель», проходит мероприятие Road Show IPO Xiaomi, организатором которого выступила компания Freedom Finance.

Мероприятие вызвало живой интерес у уральских инвесторов, ведь компания Xiaomi — последний из гигантов китайского бизнеса, который выходит на публичное размещение акций на Гонконгской бирже.

Ажиотаж, вызванный этим событием, понятен, ведь размещения акций китайских компаний проходят на ура, так, IPO «Алибабы» стало самым успешным за всю историю биржи.

В Екатеринбурге презентовали старт продаж акций китайского бизнес-гиганта

В Екатеринбурге презентовали старт продаж акций китайского бизнес-гиганта


Спикер мероприятия Антон Мальцев (директор по развитию «Фридом Финанс», г. Москва) в красках, коротко и емко подогревал интерес публики к акциям Xiaomi. Григорий Трубкин (региональный директор «Фридом Финанс», г. Москва) был менее красноречив, зато более основателен.

IPO Xiaomi называют самым горячим событием этого лета, так ли это, мы узнаем уже совсем скоро. Прием заявок заканчивается 5 июля, а старт продаж на бирже в Гонконге намечен на 9 июля.

В Екатеринбурге презентовали старт продаж акций китайского бизнес-гиганта
Григорий Трубкин (региональный директор «Фридом Финанс», г. Москва)


Как всегда, в бочке меда примешалась ложка дегтя. Говорят, что это размещение акций вызвало диаметрально противоположный интерес у разных категорий инвесторов. Китайские корпорации разместили предварительных заявок на 6,1 миллиарда долларов, тогда как частные инвесторы из Китая не выказали большого интереса.

Такому развитию событий есть объяснение: Xiaomi в своей стратегии рассчитывает на привлечение денег европейских и американских инвесторов, мало уделяя внимания частным инвесторам из Китая.

В целом можно оценить мероприятие на твердую четверку, вызывает удивление, что такое знаковое событие проходило не в отеле «Хаятт», где проходят все статусные мероприятия, а в «Новотеле». Может быть, это связано с тем, что презентация была для «своих», для тех, кто в теме.

В Екатеринбурге презентовали старт продаж акций китайского бизнес-гиганта
Антон Мальцев (директор по развитию «Фридом Финанс», г. Москва)

© «Вечерние Ведомости»

 


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