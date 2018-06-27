Задержан негостеприимный екатеринбуржец, ударивший гостя из Швеции

10:50 | 29.06.2018

Кафе для друзей. Фото: wikimapia.org

Вчера вечером в Екатеринбурге задержали мужчину, который повёл себя абсолютно негостеприимно по отношению к гостю из Швеции в кафе «Рататуй».



Недружественным хулиганом оказался 28-летний житель города, пояснивший в беседе с правоохранителями, что столкнулись они со шведом на выходе из кафе, в результате столкновения пиво, которое нёс в руках скандинавский гость, оказалось на одежде представителя хозяев мундиаля. Это и было той искрой, из-за которой екатеринбуржец повёл себя неадекватно и агрессивно.



Сейчас задержанный мужчина раскаивается в содеянном и готов принести свои извинения иностранному гостю. Вот только гость уже уехал. После инцидента он был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, серьёзных повреждений у него не обнаружилось, разбита губа. Заявление в правоохранительные органы иностранец подавать не стал, а просто покинул город.



Задержанный доставлен в Следственный комитет для допроса. Ни в Следственном комитете, ни в полиции официальных комментариев не дают.



Стоит отметить, что инцидент произошел после матча Мексика — Швеция и непосредственно к футболу отношения не имеет, на месте шведа мог оказаться кто угодно. Но! Осадок от поведения негостеприимного горожанина остался.