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09:26 | 29.06.2018
Фото: официальный сайт полпредства президента в УрФО
Евгений Куйвашев встретил нового полпреда президента в УрФО
Отметим, что представителей других силовых ведомств, судя по фото, среди встречающих не было. Представителей прессы на встречу тоже не пригласили. Как объяснил нашим коллегам из издания URA.RU их собственный источник среди встречающих, первый визит полпреда «прошел без пафоса и прессы», поскольку «имеет ознакомительный характер».
Напомним, ранее Цуканов возглавлял полпредство в СЗФО, затем был помощником президента РФ, а также занимал должность губернатора Калининградской области (2010–2016 годы). Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов был назначен 26 июня вместо Игоря Холманских, руководившего округом шесть лет.
© «Вечерние Ведомости»
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