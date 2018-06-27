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09:13 | 29.06.2018

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев на три миллиона рублей

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев в Октябрьском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в районе Новосвердловской ТЭЦ, вблизи СНТ «Ново-Свердловский», в выделах 7–8-го квартала бывших лесов Верх-Исетского лесхоза Мало-Истокского лесничества ГКУ Свердловской области «Верх-Исетское лесничество» вырублено 82 сосны (160,85 кубометра). Ущерб составил более трех миллионов рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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