Свердловское правительство подало в суд на «Среднеуральскую птицефабрику»

14:33 | 28.06.2018

Фото: zspu.org

Департамент ветеринарии Свердловской области (структура регионального правительства) будет судиться с ООО «Птицефабрика Среднеуральская». Ведомство подало исковое заявление в Верхнепышминский районный суд. Предварительное заседание назначено на 11 июля. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, специалистами Департамента была проведена проверка на предприятии, которая выявила нарушения требований ветеринарного законодательства, которые он и просит устранить в своем исковом заявлении.



Напомним, что 14 июня Свердловский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, обязав ООО «Птицефабрика Среднеуральская» оборудовать ограждение по периметру территории пометохранилища в соответствии с установленными требованиями ветеринарного законодательства, провести мероприятия по благоустройству (очистке, уборке) территории земельного участка и ликвидировать несанкционированное размещение отходов птицеводства непосредственно на земле.