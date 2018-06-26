Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено

20:12 | 27.06.2018

fullhdoboi.ru

В ближайшие дни в Свердловской области возможны грозы с усилением ветра до 15-20 м/с, предупредило МЧС.



В связи с неблагоприятными погодными условиями ведомство рекомендует свердловчанам соблюдать меры безопасности: ограничить работы на открытом воздухе, не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями, не пользоваться электроприборами во время грозы. Если ураган застанет на улице, следует не прятаться под высокими деревьями, а укрыться в углублении.



Отметим, что до 28 июня на территории Свердловской области действуют неблагоприятные условия для рассеивания примесей в атмосферном воздухе.