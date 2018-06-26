Прямую трансляцию с музыкального фестиваля Ural Music Night на свердловском ОТВ проведет известный спортивный комментатор

12:54 | 27.06.2018

В эфире свердловского ОТВ трансляцию музыкального фестиваля Ural Music Night уже традиционно проведет любимец зрителей и болельщиков спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он представит самые яркие выступления с десятка площадок фестиваля, которые зрители увидят в прямом эфире 29 июня с 21:00.



Дмитрий Губерниев в студии ОТВ встретит как музыкантов, так и организаторов фестиваля. Телекомпания во время многочасового музыкального марафона представит настоящий калейдоскоп: интервью в студии будут замиксованы с прямыми включениями выступлений музыкантов.



В этом году «Уральская ночь музыки» — это более 100 площадок в центре Екатеринбурга, 2000 музыкантов из 20 стран. Музыка всех жанров и стилей будет звучать на площадях, в барах, на ступенях, в библиотеках и скверах, с балконов и из окон. Ожидается, что Ural Music Night соберет аудиторию в 180 тысяч человек.