Екатеринбурженка получила срок за кражу телефонов у студенток УрФУ

11:03 | 27.06.2018

В Екатеринбурге осудили местную жительницу, мать двоих детей Марию Подогову, которая признана виновной в краже сотовых телефонов и денег у студенток Уральского федерального университета. Октябрьский районный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Заявленные гражданские требования потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного следствия установлено, что 23 апреля 2018 года Подогова прошла в здание вуза, где, находясь в аудитории № 418, из дамских сумочек, лежащих на подоконнике, тайно похитила сотовые телефоны и кошельки.



Известно, что женщина ранее была неоднократно судима за аналогичные преступления. Она несколько лет отбывала наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении, откуда освободилась в 2016 году. Кроме этого, у нее двое малолетних детей, одному из которых на момент совершения преступления едва исполнился 1 месяц. При этом на судебном заседании подсудимая пояснила, что гражданский супруг финансово ее обеспечивает, получает финансовую помощь она и от родственников.