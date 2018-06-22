Открыт прием заявок на участие в международном литературном конкурсе «Горю Поэзии огнем»

Объявлен старт приема заявок на участие в Шестом литературном конкурсе «Горю Поэзии огнем», организатором которого является Свердловская региональная молодежная общественная организация «МАЙ». Принять участие в конкурсе могут молодые поэты от 6 до 35 лет из любой точки мира, пишущие на русском языке.По итогам конкурса лучшие работы каждого участника будут опубликованы в специальном сборнике, лауреаты конкурса получат ценные призы, а победитель — издание собственного сборника стихотворений. Отметим, что участие в литературном конкурсе «Горю Поэзии огнем» и публикация в общем сборнике стихотворений бесплатны для поэтов из любой страны.Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте. На этом же сайте прописаны условия участия в конкурсе, положение о проведении Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» и ответы на самые частые вопросы.Также особым событием Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» станет специальная номинация: открыт прием заявок на участие в специальной номинации для поэтов, которые любят не только писать, но и читать свои стихи. Для определения победителей в специальной номинации сформирована комиссия жюри, в которую вошли актеры, режиссеры, деятели культуры, писатели. Также в рамках этой номинации принимаются видео с чтением стихов главного юбиляра этого года — 125 лет назад родился великий Владимир Маяковский. Победитель будет определен количеством «лайков» и получит ценный приз от организаторов. Кроме этого, будет определен победитель не только по итогам «зрительского голосования», ценный приз будет также вручен участнику, которого выберут друзья Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем». Условия подачи заявки на участие в спецноминации — по ссылкеНапомним, в прошлом году литературный конкурс «Горю Поэзии огнем» вышел на международный уровень: в нем приняли участие около 800 поэтов из 73 регионов России и еще десяти стран — Азербайджана, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Польши, Украины, Франции, Эстонии. В 2017 году в жюри Пятого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» вошли: уральский писатель-фантаст Борис Долинго, бард и поэт Юрий Куксин, московская поэтесса Катарина Султанова, победитель Четвертого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» Дмитрий Бобылев, специальным членом жюри литературного конкурса стала поэт и музыкант Диана Арбенина, председателем комиссии жюри стал поэт Виктор Пеленягрэ. Кроме этого, свои спецноминации для участников конкурса сделали поэт Андрей Лысиков (Дельфин), федеральная газета «Московский комсомолец», региональный еженедельник «МК-Урал», «Комсомольская правда» в Екатеринбурге», ИА «Накануне.RU», типография «Уральский рабочий».