Назначен новый полпред Президента РФ в УрФО

17:35 | 26.06.2018

Фото: пресс-служба президента РФ

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Игорь Холманских освобожден от должности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Отныне данную должность займет Николай Цуканов.



Указ, назначающий Николая Цуканова полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, подписан сегодня и уже вступил в силу.



Напомним, ранее Цуканов возглавлял полпредство в СЗФО, затем был помощником президента РФ, а также занимал должность губернатора Калининградской области (2010–2016 годы).