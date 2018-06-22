На ИННОПРОМе Свердловская область представит идею умного региона

17:57 | 25.06.2018

uglc.ru

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая в этом году пройдёт в Екатеринбурге 9–12 июля, Свердловская область представит и разовьёт идею «умного региона». В рамках деловой программы регион организует более 60 мероприятий.



В свердловском департаменте информполитики сообщают, что основной акцент всех активностей будет связан с развитием отраслей экономики. Во время ИННОПРОМа планируется провести ряд презентаций, основной вектор которых — новые технологии в бизнесе и менеджменте. Так, на промышленной выставке будут представлены концепции национального и мирового чемпионатов по стратегическому менеджменту и управлению бизнесом Global Management Challenge, которые состоятся в мае 2019 года. Также участники выставки увидят «Культурно-технологическую карту Свердловской области» и другие проекты.



Большой блок мероприятий будет посвящен вопросам экологии и развития ЖКХ. В частности, планируется обсудить меры господдержки создания новых предприятий с применением «зеленых» технологий.



Традиционно в рамках форума будут вручены письма общественного признания и знаки «Спасибо», дипломы лауреатов губернаторской премии, премия имени Черепановых и станут известны итоги конкурса инновационных идей «Минута технославы».



В этом году ИННОПРОМ совместно с пятым Российско-Китайским ЭКСПО состоится 9–12 июля.