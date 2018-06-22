Депутат Госдумы Андрей Альшевских первым сдал документы на участие в выборах мэра Екатеринбурга

16:31 | 25.06.2018

m.e1.ru

Сегодня, 25 июня, депутат Госдумы от «Единой России» и свердловского Заксобрания Андрей Альшевских подал документы на участие в выборах на пост главы Екатеринбурга. Приём заявок начался только сегодня, поэтому депутат «ЕР» стал первым, кто задокументировал своё желание руководить уральской столицей. О подаче документов Альшевских сообщил в своём «ЖЖ».



«Давайте будем объективны: шансы для независимого претендента минимальны. Но всё равно я заявился. Согласитесь, если я критикую команду, засидевшуюся в «сером доме», указываю на недостатки в работе, значит, должен предлагать альтернативу. Это справедливо», — заявил кандидат на пост мэра Екатеринбурга.



В выборах главы города Альшевских участвовал ещё в 2013 году. Тогда он занял лишь четвёртое место с результатом в 4,5 % голосов.