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12:52 | 25.06.2018

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов

«Левый фронт» проведёт митинг против пенсионной реформы

Заявку на проведение в Екатеринбурге митинга против пенсионной реформы подало в региональное министерство общественной безопасности cвердловское отделение движения «Левый фронт».

Как заявили представители организации, возглавляемой Сергеем Удальцовым, митинг намечен на 14:00 вторника, 3 июля. Мероприятие состоится в парке Камвольного комбината на окраине города.

«Власти не разрешили митинг в центре города и в удобное время. Но мы ответим активной гражданской позицией», — заявили представители движения.

Стоит отметить, что до 25 июля в Екатеринбурге, как в городе, где проводятся матчи ЧМ-2018, в целях безопасности действуют ограничения по проведению митингов. До этого дня политические акции, как, впрочем, и любые другие, можно проводить только на одной из четырех площадок, организованных именно для этих целей на окраинах города, одной из них является площадка парка Камвольного комбината.

Напомним, что законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в Госдуму РФ правительством Дмитрия Медведева 16 июня. Уже осенью текущего года документ могут принять в окончательной редакции. Правительство РФ в своём законопроекте предлагает повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Против законопроекта выступают практически все партии, представленные в Государственной думе РФ, кроме одной — «Единой России», большинство представителей которой в своих выступлениях в СМИ поддерживают его, находя оправдания крайне непопулярному в народе решению.

© «Вечерние Ведомости»

 


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