В Каменском районе построят очистные сооружения по требованию прокуратуры

12:35 | 25.06.2018

Фото: kanalizaciyadoma.com

Прокуратура через суд обязала администрацию Каменского городского округа обеспечить финансирование и выполнение работ по проектированию и строительству очистных сооружений канализации в селе Колчедан. В ходе надзорных мероприятий установлено, что канализационные сети в населенном пункте находятся в изношенном состоянии, вследствие чего сточные воды, а также жидкие коммунальные отходы, не подвергнутые санитарной очистке, текут по улицам. Это является нарушением требований как природоохранного законодательства, так и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии.



Прокуратура направила в Каменский районный суд исковое заявление об обязании организовать и обеспечить финансирование и выполнение работ по проектированию и строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в селе, гарантирующих безопасность сбрасываемых хозяйственных бытовых стоков. Суд согласился с позицией прокуратуры и вынес решение об удовлетворении требований в полном объеме.



Напомним, что отопительный сезон 2017/2018 гг. в Каменском районе сопровождался массой аварий на теплосетях, а также повреждениями водопровода, после чего жители ряда деревень высказали требование о новых выборах главы муниципалитета.