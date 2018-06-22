Дмитрий Ионин возглавит список «Справедливой России» на выборах в гордуму Екатеринбурга

11:18 | 25.06.2018

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин возглавит общегородскую тройку «Справедливой России» на выборах в городскую думу Екатеринбурга. Об этом veved.ru стало известно из информированных источников в партии. Сам парламентарий сейчас находится в командировке в Омске, где его однопартийцы Александр Бурков и Илья Лобов сделали головокружительную карьеру в исполнительных органах власти, поэтому не смог оперативно прокомментировать появившуюся информацию.



Очевидно, что ставка на Ионина была сделана в связи с его популярностью среди избирателей и поможет партии занять второе место на выборах.



Кроме этого, как сообщает сегодня ИА «Чита.Ру», Дмитрий Ионин возглавил список кандидатов от регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Законодательное собрание Забайкальского края, где он также курирует выборы.